نقل فروع المصارق من الطريق السريع في بنغازي

ايوان ليبيا – وكالات

أمهل وزير الداخلية في الحكومة الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف، المصارف والجهات التي تتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين والواقعة على الطريق الدائري الثالث «الطريق السريع» بمدينة بنغازي حتى منتصف شهر ديسمبر المقبل لنقلها من أماكنها الحالية.

وجاءت المهلة التي منحها وزير الداخلية لهذه الجهات بعدما تقدمت بطلب للوزارة تطلب فيه أجلاً حتى نهاية العام، لكن بوشناف منح المصارف والجهات أجلاً حتى 15 ديسمبر المقبل كحد أقصى لنقلها.

وأشار وزير الداخلية إلى أن تردد أعداد كبيرة من المواطنين على تلك المصارف والجهات الواقعة على الطريق الدائري الثالث بمدينة بنغازي، يشكل خطرًا كبيرًا ويتسبب في تعطيل حركة السير والحوادث المرورية المأساوية.

وكان بوشناف أصدر تعليماته لمدير أمن بنغازي بالتحرك الفوري لإغلاق هذه المصارف والجهات العامة التي سببت الخطر للمواطنين.

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