المشري يطالب ببسط الأمن

ايوان ليبيا – وكالات
أدان المجلس الاستشاري للدولة الهجوم الإرهابي التي استهدفت مركز شرطة ببلدية تازربو والتي سقط على إثرها عدد من الشهداء والجرحى .
وهاجم المجلس الاستشاري للدولة حكومة الوفاق الوطني خلال بيان له قائلا ” ندعو حكومة الوفاق إلى أداء واجبها في بسط الأمن وتأمين حياة المواطنين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحرير المختطفين ومحاسبة المتورطين ”
وطالب المجلس الاستشاري ، مجلس النواب بالتعاون للإيفاء بالاستحقاقات الوطنية والإسراع بتوحيد المؤسسات لإنهاء الانقسام وحالة التشظي التي تمر بها البلاد.
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