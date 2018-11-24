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المشري يطالب ببسط الأمن

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات

أدان المجلس الاستشاري للدولة الهجوم الإرهابي التي استهدفت مركز شرطة ببلدية تازربو والتي سقط على إثرها عدد من الشهداء والجرحى .

وهاجم المجلس الاستشاري للدولة  حكومة الوفاق الوطني خلال بيان له قائلا ” ندعو حكومة الوفاق إلى أداء واجبها في بسط الأمن وتأمين حياة المواطنين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحرير المختطفين ومحاسبة المتورطين ”

وطالب المجلس الاستشاري ، مجلس النواب بالتعاون للإيفاء بالاستحقاقات الوطنية والإسراع بتوحيد المؤسسات لإنهاء الانقسام وحالة التشظي التي تمر بها البلاد.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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