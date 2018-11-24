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صالح يدعو للقبض على مرتكبي هجوم تارزبو

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات

دان مجلس النواب، الهجوم الذي تعرض له مركز شرطة بواحة تازربو جنوب شرق ليبيا، ما أسفر عن مقتل  9 شهداء مدنيين وشرطيين، وإصابة 15 شخصًَا وخطف قرابة الـ20 على رأسهم عميد بلدية تازربو المكلف محمد بوخيرالله.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي، إن عقيلة صالح دعا الجهات المسؤولة العسكرية والأمنية  العمل على القبض على هؤلاء الذين قاموا بهذا العمل الإرهابي من قتل لأرواح بريئة وجرح عديد من المواطنين  وتدمير لمقار حكومية وخاصة   وتقديمهم  للعدالة، لينالوا عقوبتهم.

كما دعا الحكومة الموقتة ووزارة الصحة بأن تتكفل بعلاج الجرحى  بالمستشفيات الداخلية وتقديم الرعاية الصحية  اللازمة لهم، وعلاج من يستوجب علاجه بالخارج.

وناشد كل مكونات الشعب الليبي أن تتحد وتتضافر الجهود لمحاربة الإرهاب والخارجين عن القانون، بمساندة الجيش الليبي وكل الجهات الأمنية والمخابراتية، للقضاء على الإرهاب والفوضى في  كل أنحاء البلاد.

من جهته وجه آمر المنطقة العسكرية الكفرة العميد بلقاسم الأبعج توجيهاته المباشرة بـ«إرسال قوة كبيرة الي منطقة تازربو، لتأمينها وملاحقة القائمين على الهجوم من قبل تنطيم الدولة داعش».

ودان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الهجوم الذي تعرض له مركز شرطة بواحة تازربو جنوب شرق ليبيا مساء الجمعة واصفًا الهجوم بـ«الإرهابي» دون أن يحدد هوية المهاجمين.

وقدم المجلس الرئاسي، في بيان صادر ليل الجمعة، «أحر التعازي» لأهالي رجال الشرطة الذين سقطوا نتيجة لهذه «الجريمة البشعة».

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • صالح يدعو صالح يخنب صالح يلخبط صالح يتر صالح قحاب في مصر صالح راقد لحفتر تشنو صالح هذا مايفهمش أن البلاد ضاعت و أن هو يهرس و حفتر يمرس و وين الجيش مش تازربو و الجنوب تحت حمايته و الا اهو كلام و خلاص و برنامج لحس فلوس و سلطة وحلاص و الثني طيح اسانه و صار شارف و لخباط عارف من البيضاء يبقبق و زايط لعليك حكومة و جيش و برلمان و فوقها مايبوش يعترفو بالسراج تانتم غير هنو علي فراعيكم بس ليسرقهن السيسي منكم و يخليكم عريانين و السراج يهز في رأسه مصدق روحة ماشي يهرمس لعيك دولة قعدت خل حامض افهمو الزفت و تحشمو علي وجوهكم ماعادش خليتو عليها ريش

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