صالح يدعو للقبض على مرتكبي هجوم تارزبو

ايوان ليبيا – وكالات

دان مجلس النواب، الهجوم الذي تعرض له مركز شرطة بواحة تازربو جنوب شرق ليبيا، ما أسفر عن مقتل 9 شهداء مدنيين وشرطيين، وإصابة 15 شخصًَا وخطف قرابة الـ20 على رأسهم عميد بلدية تازربو المكلف محمد بوخيرالله.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي، إن عقيلة صالح دعا الجهات المسؤولة العسكرية والأمنية العمل على القبض على هؤلاء الذين قاموا بهذا العمل الإرهابي من قتل لأرواح بريئة وجرح عديد من المواطنين وتدمير لمقار حكومية وخاصة وتقديمهم للعدالة، لينالوا عقوبتهم.

كما دعا الحكومة الموقتة ووزارة الصحة بأن تتكفل بعلاج الجرحى بالمستشفيات الداخلية وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، وعلاج من يستوجب علاجه بالخارج.

وناشد كل مكونات الشعب الليبي أن تتحد وتتضافر الجهود لمحاربة الإرهاب والخارجين عن القانون، بمساندة الجيش الليبي وكل الجهات الأمنية والمخابراتية، للقضاء على الإرهاب والفوضى في كل أنحاء البلاد.

من جهته وجه آمر المنطقة العسكرية الكفرة العميد بلقاسم الأبعج توجيهاته المباشرة بـ«إرسال قوة كبيرة الي منطقة تازربو، لتأمينها وملاحقة القائمين على الهجوم من قبل تنطيم الدولة داعش».

ودان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الهجوم الذي تعرض له مركز شرطة بواحة تازربو جنوب شرق ليبيا مساء الجمعة واصفًا الهجوم بـ«الإرهابي» دون أن يحدد هوية المهاجمين.

وقدم المجلس الرئاسي، في بيان صادر ليل الجمعة، «أحر التعازي» لأهالي رجال الشرطة الذين سقطوا نتيجة لهذه «الجريمة البشعة».

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا