ايوان ليبيا :

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 24 نوفمبر 2018، الساعة 09:00 القيم الآتية:

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 5.240 دينار 5.220 دينار اليورو 5.950 دينار 5.870 دينار الجنية الاسترليني 6.570 دينار 6.490 دينار الليرة التركية 0.990 دينار 0.910 دينار الدينار التونسي 1.740 دينار 1.660 دينار الجنية المصري 0.283 دينار 0.275 دينار الدولار الكندي 4.050 دينار 3.970 دينار الدينار الاردني 7.220 دينار 7.140 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

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