حلف الأطلسي: مقتل جندي أمريكي في أفغانستان

قالت مهمة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي في بيان: إن جنديا أمريكيا قُتل في أفغانستان، اليوم السبت، ليرتفع عدد الجنود الأمريكيين الذين قتلوا هذا العام إلى ثمانية.

وقالت ديبرا ريتشاردسون المتحدثة باسم مهمة الدعم الحازم في أفغانستان: إنه سيتم الإعلان عن هوية الجندي وتفاصيل عن الواقعة في وقت لاحق.

وتقول وزارة الدفاع الأمريكية إن هناك نحو 14 ألف جندي أمريكي في أفغانستان، وتتركز البعثة الأمريكية على الأخص على تقديم النصح والمساعدة للقوات الأفغانية التي تقاتل حركة طالبان بعد أن تمت الإطاحة بها عن السلطة في البلاد في عام 2001.

وقُتل أكثر من 2400 جدي أمريكي في الحرب المندلعة منذ 17 عاما والتي تعد أطول صراع تخوضه الولايات المتحدة.

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