ساري: أفضل إريكسن على هاري كين

أشاد ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي بقدرات كريستيان إريكسن صانع ألعاب توتنام مشددا أنه يفضل التعاقد معه على زميله هاري كين.

ويحل تشيلسي ضيفا على توتنام في السابعة والنصف من مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة 13 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وحرص ساري قبل مواجهة توتنام بالإشادة بإريكسن الذي وصفه بالذكي جدا والمقرر أن ينتهي تعاقده بنهاية الموسم المقبل.

وقال ساري في تصريحاته للصحفيين: “بالتأكيد هاري كين هو أفضل مهاجم إنجليزي في الوقت الحالي ولذلك فهو لاعب مهم للغاية لكن عليّ أن أقول اسما آخر”.

وتابع ساري “أنا أحب إريكسن جدا فهو لاعب ذكي وينفذ التعليمات بقدر كبير من الاحترافية”.

وأضاف ساري “إريكسن يمكنه أن يلعب في خط الوسط ويسجل 8 أو 9 أهداف في الموسم”.

وأتم مدرب تشيلسي تصريحاته “أنا لا أتحدث عن إريكسن من ناحية سوق الانتقالات أنا فقط أجيب على سؤال اللاعب الأبرز في توتنام”.

وعانى الدنماركي إريكسن من إصابة في المعدة بالأسابيع الأخيرة وسجل هدفا واحدا في مبارياته التسع الأولى بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وكان إريكسن قد خاض 239 مباراة مع توتنام منذ وصوله من أياكس في صيف 2013، ونجح في تسجيل 57 هدفا وصناعة 73 آخرين.

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