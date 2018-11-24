ميركل تؤكد أهمية مجموعة العشرين للاقتصاد الألماني

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أهمية مجموعة العشرين للاقتصاد الألماني ولحركة التوظيف في بلادها.

وفي رسالتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت، قالت ميركل اليوم السبت: "لقد تمكنا من خلال تدابير منسقة اتخذتها المجموعة منع الانزلاق إلى دوامة هبوط للاقتصاد، كما أمكنا في ألمانيا العودة سريعا إلى مسار النمو، وذلك بمساعدة برامج نمو ومحفزات وتدابير تتعلق بسياسة سوق العمل".

وأضافت: "ومنذ ذلك الحين ونحن ماضون في مسار نمو، وهو ما انعكس أيضا على حركة التوظيف، ويمكن القول إن ألمانيا استفادت من تجارة العالم المشتركة".

يذكر أن مجموعة العشرين تعقد اجتماعاتها على مستوى زعماء الدول منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

وقالت ميركل، إنه قد اتضح منذ نشوء هذه الصيغة لاجتماعات المجموعة، أن "بإمكاننا معا أن نحل المشاكل الاقتصادية بصورة أفضل وأن ندعم التنمية في كل مكان".

وعن تقييمها لرئاسة ألمانيا للمجموعة العام الماضي، قالت ميركل، إن بلادها كان لديها برنامج طموح للغاية، وأعربت عن أملها في أن تواصل الأرجنتين بعض الزخم الذي تحقق.

وذكرت المستشارة أن ألمانيا عملت خلال تلك الفترة على تعزيز التجارة الحرة واستمرار مواجهة التغير المناخي " وللأسف كان لدينا في هذا الملف بيان 19+1"، وذلك في إشارة إلى رفض الولايات المتحدة مشاركة بقية دول المجموعة في هذا المجال.

وأوضحت ميركل، أن بلادها وضعت، خلال رئاستها للمجموعة، أولويات تشمل ثلاث قضايا، هي مكافحة الأوبئة وإتاحة الفرصة للمرأة للاستفادة من التطور الاقتصادي، وإبرام اتفاقات مع إفريقيا.

وقالت المستشارة الألمانية، إن بلادها أولت اهتماما ايضا لقضية الرقمنة ومدى أهميتها، سواء للتطور الاقتصادي أو للقوى العاملة، وأعربت عن أملها في أن تواصل الأرجنتين الاهتمام بهذا الملف خلال رئاستها للمجموعة.

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