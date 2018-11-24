مصرع 28 شخصا سقطت بهم حافلتهم في مجرى مائي جنوب الهند

في مأساة جديدة على الطرقات الهندية التي تعد من الأخطر في العالم، لقى نحو 28 شخصا على الأقل بينهم أطفال مصرعهم غرقا اليوم السبت، بعد سقوط حافلتهم في مجرى مائي في الهند.

وقالت الشرطة، إنها انتشلت 28 جثة من حافلة نقل خاصة، بعد أن انحرفت عن الطريق وسقطت في مجرى للمياه في محافظة مانديا في ولاية كارناتكا في جنوب البلاد.

وقال شرطي في الموقع لوكالة فرانس برس، إن العديد من الضحايا هم تلاميذ كانوا في طريقهم للعودة إلى منازلهم. وأضاف في تصريحات عبر الهاتف، إن بين الأشخاص الـ28 الذين لقوا مصرعهم العديد من الأطفال.

ولم تكشف الشرطة عدد الركاب الذين كانوا على متن الحافلة أو أسباب الحادثة لكنها قالت، إن السائق كان مسرعا على ما يبدو.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن نحو 35 شخصا كانوا على متن الحافلة، وأظهرت تسجيلات فيديو بثتها محطات التلفزة استخدام سكان المنطقة للحبال من أجل الوصول إلى الحافلة الغارقة في المياه وانتشال الجثث، وشارك في العملية مسعفون وغطاسون ومتطوعون، وتعهّد رئيس حكومة الولاية بتقديم المساعدة لعائلات الضحايا.

ويلقى أكثر من 150 ألف شخص سنويا مصرعهم في الهند جراء حوادث سير ناجمة بغالبيتها عن الطرق السيئة والعربات المتهالكة والسائقين المتهورين، ففي سبتمبرالماضي لقي 50 شخصا مصرعهم، حين سقطت حافلة تقل حجاجا هندوسا في وادٍ في جنوب الهند، في أحد أكثر حوادث السير دموية في السنوات الأخيرة في البلاد، والخميس قضى 6 تلاميذ جراء اصطدام حافلتهم بحافلة أخرى في ولاية ماديا براديش في وسط البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا