إجراءات عقابية على شركات الطيران بعد رفع أسعار التذاكر

ايوان ليبيا – وكالات

رفضت الهيئة العامة للمواصلات والنقل التابعة للحكومة الموقتة، زيادة أسعار التذاكر من قبل شركات الطيران الناقلة، مهددة باتخاذ عدة إجراءات ضد الشركات، بينها رفع إيجار شركات الخدمات الأرضية وإلغاء دعم الوقود لها.

وقال رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل الكابتن محمد علي عبد القادر إنه سيكون هناك اجتماع مشترك مع مصلحة الطيران المدني ومصلحة المطارات والشركات الناقلة، لتوضيح أسباب ارتفاع الأسعار الجديدة التي اعتمدت عليها الشركات الناقلة للطيران في زيادة أسعار التذاكر، والأسس التي استندت إليها، بحسب بيان صادر الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الموقتة‏.

وأشار إلى أنه في الفترة السابقة لا يوجد سعر صرف رسمي ثابت ما جعل أسعار الصرف معتمدة على السوق السوداء، إلا أن أسعار التذاكر ثابتة ولم تتغير.

وأوضح رئيس الهيئة أن الإصلاحات اقترحت من أجل تحسين الخدمات للمواطن لا لتنعكس على الخدمات المقدمة له، مشيرًا إلى أن الشركات الناقلة تأخذ سعر الوقود بالسعر المدعوم وبتكلفة زهيدة، حيث إن جميع تذاكرها سنوية ولا تدفع إيراداتها لمصلحة المطارات والطيران المدني.

وقال إنه سيتم اتخاذ عدة تدابير بينها: إلغاء الدعم للوقود عند تزويده للطائرات التابعة لهذه الشركات الناقلة، ورفع إيجار شركات الخدمات الأرضية، وإعادة جدولة التذاكر السنوية والشهرية، وإلزام الشركات بسداد جميع ما عليها من التزامات للإيراد العام مقابل الخدمات لمصلحتي المطارات والطيران المدني، وإعادة النظر فى هذه الرسوم بما يناسب قدرة المواطنين على سدادها.

وطالب رئيس الهيئة، الشركات باتباع سياسة تقشفية للحد من مصروفاتها بدلا من تحميلها على المواطن.

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