مقتل جندي أمريكي في افغانستان

كابُل-العنوان

قُتل جندي أمريكي في أفغانستان اليوم السبت، حسب ما أعلن حلف شمال الأطلسي، بما يرفع عدد العسكريين الأمريكيين الذين قتلوا في الدولة التي تمزقها الحرب إلى تسعة هذا العام.

ولم تنشر بعثة الأطلسي في أفغانستان قوة “الدعم الحازم” على الفور تفاصيل حول الجندي -وهو ثاني عسكري أمريكي يقتل في أفغانستان هذا الشهر – أو حول ظروف مقتله.

وتأتي الحادثة في أعقاب موجة من الهجمات “من الداخل”، هزّت القوات الأجنبية المكلفة تدريب ومساعدة الجيش الافغاني.

وكان برنت تايلور، من ولاية يوتاه الأمريكية ووالد لسبعة أبناء، قد قتل في هجوم “من الداخل” على ما يبدو، في كابول في 3 نوفمبر.

وتطلق القوات الأمريكية على الهجمات التي يشنّها جنود أو شرطيون أفغان على العسكريين الأمريكيين الذين يؤازرونهم أو يدربونهم اسم “هجمات من الداخل”.

ويأتي ذلك بعد هجومين مماثلين في أكتوبر على عناصر من حلف الأطلسي في ولاية هرات الواقعة في الغرب، وهجوم آخر استهدف اجتماعا أمنيا في ولاية قندهار بحضور الجنرال سكوت ميلر قائد قوة الحلف والقوات الأمريكية في أفغانستان.

ونجا ميلر في الهجوم لكن قائد شرطة قندهار قتل.

وقتل أكثر من 2200 جندي أمريكي في أفغانستان منذ الغزو بقيادة أمريكية في 2001 الذي أطاح بنظام طالبان.

وتراجع عدد الإصابات في صفوف القوات الأمريكية بشكل كبير منذ نهاية 2014 مع تولي القوات الأفغانية مهام الأمن من قوة حلف شمال الأطلسي التي تقودها الولايات المتحدة.

ومنذ مطلع 2015 قُتل 58 أمريكيا، وفقا للرئيس أشرف غني هذا الشهر.

وفي نفس الفترة قُتل 30 ألف من عناصر الشرطة والجيش الأفغانيين، بحسب غني، وهو رقم أعلى بكثير مما أُعلن عنه في أي وقت مضى.

وكثفت حركة طالبان هجماتها على القوات الأمريكية ما أوقع عددا قياسيا من الإصابات، رغم مساع حثيثة تبذلها الولايات المتحدة لإحضار المتمردين إلى محادثات سلام.

وتسعى الولايات المتحدة منذ اندلاع النزاع قبل أكثر من 17 عاما، للخروج من الحرب.

ويقود الموفد الأمريكي زلماي خليل زاد جهودا للتوصل إلى اتفاق سلام مع طالبان قبل الانتخابات الرئاسية في أفغانستان في أبريل المقبل.

والتقى وفد من طالبان خليل زاد في الدوحة في أكتوبر ونوفمبر لمناقشة إنهاء النزاع في أفغانستان.

المصدر-وكالات

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