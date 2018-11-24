تشكيل يونايتد – دارميان أساسي للمرة الأولى منذ أول جولة.. ولوكاكو يقود الهجوم ضد بالاس

دفع جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد بماتيو دارميان مدافع فريقه كظهير أيمن للمرة الأولى منذ الجولة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

ويلعب في خط الدفاع الرباعي دارميان وكريس سمولينج وفيكتور ليندلوف وآشلي يونج.

ويشارك في خط وسط الشياطين الحمر كل من نيمانيا ماتيتش وبول بوجبا وخوان ماتا وجيسي لينجارد وأنطوني مارسيال.

وتعد تلك هي ثاني مباراة لماتيو دارميان ظهير الفريق في الدوري والأولى له منذ الجولة الأولى.

ويقود روميلو لوكاكو الهجوم وحيدا، وهي المرة الأولى التي يبدأ فيها أساسيا منذ مواجهة تشيلسي.

وإليكم التشكيل كاملا:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

الدفاع: دارميان – سمولينج – ليندلوف – يونج

الوسط: ماتيتش – ماتا – بوجبا – لينجارد – مارسيال

الهجوم: لوكاكو

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