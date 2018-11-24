بالأرقام – ريال مدريد يصل للمحطة الأسوأ في الدوري منذ 17 عاما

بعد فوزين متتاليين في الدوري الإسباني واستعادة نغمة الانتصارات تحت قيادة سنتياجو سولاري المؤقتة وقتها، عاد ريال مدريد مجددا إلى نزيف النقاط بهزيمة ثقيلة من إيبار ليصل للمحطة الأسوأ في الليجا منذ 17 عاما.

تعرض ريال مدريد للخسارة بثلاثة أهداف نظيفة من مضيفه إيبار ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري الإسباني ليتجمد رصيد الملكي عند 20 نقطة.

وكان ريال مدريد قد تعثر في خمس مباريات متتالية بالدوري بالخسارة أمام إشبيلية ثم التعادل مع أتليتكو مدريد وبعدها ثلاث هزائم على يد آلافيس وليفانتي وبرشلونة.

وبعد إقالة جولين لوبيتيجي المدير الفني لريال مدريد تم تعيين سنتياجو سولاري كمدير فني مؤقت ونجح في الفوز على بلد الوليد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني.

وبعد تعيين كمدير فني بعقد دائم حتى 2021، ومع أول مباراة له في الدوري عقب التوقف الدولي سقط النادي الملكي بثلاثة أهداف نظيفة أمام إيبار.

تجمد رصيد ريال مدريد عند 20 نقطة بعد مرور 13 جولة وهي المحطة الأسوأ للفريق منذ 17 عاما عندما جمع الملكي 19 نقطة فقط موسم 2001 – 2002 عقب مرور 13 جولة وكانت أحداث الموسم متشابهة إلى حد كبير مع الموسم الحالي.

ويستعرض لكم FilGoal.com أرقام ريال مدريد بعد مرور 13 جولة في المواسم الماضية:

جمع ريال مدريد 27 نقطة وقتها عقب 13 جولة وتواجد في المركز الرابع بفارق 7 نقاط.

جمع النادي الملكي 33 نقطة بعد الجولة 13 من الدوري الإسباني وجاء وقتها في الصدارة.

حصد ريال مدريد 27 نقطة تواجد بهم في المركز الثالث بفارق 6 نقاط عن الصدارة بعد مرور 13 جولة.

عقب مرور 13 جولة تواجد ريال مدريد في الصدارة برصيد 33 نقطة.

جمع ريال مدريد 31 نقطة بعد مرور 13 جولة من الدوري الإسباني وحل في المركز الثالث بفارق 6 نقاط.

جاء ريال مدريد في المركز الثالث من الدوري الإسباني بعد مرور 13 جولة بعد جمع 26 نقطة وبفارق 11 نقطة عن الصدارة. “فارق النقاط الأكبر في السنوات الأخيرة.

تمكن ريال مدريد من التواجد على قمة الترتيب بعد مرور 13 جولة برصيد 31 نقطة.

جمع ريال مدريد 32 نقطة بعد مرور 13 جولة ليتواجد في المركز الثاني بفارق نقطتين عن الصدارة.

حصد ريال مدريد 31 نقطة بعد ختام الجولة 13 من المسابقة وجاء في المركز الثاني بفارق نقطتين عن الصدارة.

جمع النادي الملكي 26 نقطة حل بهم في المركز الرابع بفارق 6 نقاط عن الصدارة بعد مرور 13 جولة.

29 نقطة كان رصيد ريال مدريد في ذلك الموسم بعد 13 جولة وحل وقتها في الصدارة.

جمع الملكي 29 نقطة في الدوري الإسباني عقب الجولة 13 ليتواجد في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن الصدارة.

اكتفى ريال مدريد بـ 22 نقطة فقط تواجد وقتها في المركز السادس بفارق ست نقاط عن الصدارة.

رغم جمع ريال مدريد 25 نقطة في ذلك الموسم وتواجد في المركز الثاني إلى أن الفارق بينه وبين الصدارة كان سبع نقاط.

حصد ريال مدريد 27 نقطة في ذلك الموسم وتقاسم الصدارة وقتها مع فالنسيا.

بعد مرور 13 جولة تواجد ريال مدريد في المركز الثالث برصيد24 نقطة وبفارق خمس نقاط عن الصدارة.

الانطلاقة الأسوأ لريال مدريد في الفترة الأخيرة بعد جمع الملكي 19 نقطة فقط وتواجد في المركز السابع بفارق سبع نقاط عن ديبورتيفو لاكورونا المتصدر، وكان آلافيس في المركز الثاني برصيد 24 نقطة وبرشلونة ثالثا مع فالنسيا بـ23 نقطة بينما بيتيس خامسا بـ 21 نقطة وبفارق نقطة عن أتليتك بلباو صاحب المركز السادس.

وفي النهاية توج فالنسيا باللقب برصيد 75 نقطة بفارق سبع نقاط عن ديبورتيفو لاكورونا الوصيف، بينما أنهى ريال مدريد المسابقة في المركز الثالث برصيد 66 نقطة بفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الرابع.

وقد يصل فارق النقاط بين ريال مدريد وبين المتصدر سبع نقاط في حال تغلب برشلونة مساء اليوم على أتليتكو مدريد ليكون فارق النقاط مثل الموسم الأسوأ للملكي بعد 13 جولة.

ويقع ريال مدريد حاليا في المركز السادس “مؤقتا” برصيد 20 نقطة حتى انتهاء منافسات الجولة 13 من المسابقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا