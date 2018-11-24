إنقاذ 5 مهاجرين شمال فرنسا كانوا يحاولون عبور المانش إلى بريطانيا

أُنقذ خمسة مهاجرين، اليوم السبت، قبالة سواحل شمال فرنسا على متن زورق صغير بينما كانوا يحاولون عبور المانش، للوصول إلى المملكة المتحدة، كما أعلنت السلطات.

وأوضحت المديرية البحرية الفرنسية، في بيان، إن درجة حرارة اثنين منهم كانت متدنية، عندما عثر عليهم رجال الإنقاذ ودوريات الدرك البحري، على بعد حوالي كيلومتر واحد من الشاطئ.

وتم بعد ذلك تسليم الناجين إلى شرطة الحدود.

وكان المهاجرون على متن زورقهم المطاطي عندما شعروا بالخطر فاتصلوا برجال الإنقاذ طالبين المساعدة.

وتأتي هذه المحاولة الجديدة للدخول إلى المملكة المتحدة خلسة، بالتزامن مع إنقاذ 18 مهاجرا في ظروف مشابهة ليل الأربعاء الخميس، وثمانية آخرين صباح الجمعة.

وتحذر المديرية البحرية الفرنسية من ازدياد محاولات عبور المانش منذ أكتوبر، المرتبط على ما يبدو باقتراب موعد تنفيذ بريكست.

ويفصل بحر المانش البالغ عرضه حوالي 30 كيلو مترا بين فرنسا والسواحل البريطانية.

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