تمهيداً لشرق أوسط آخر.. نتنياهو يزور البحرين!

كشف المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي للإعلام العربي هاني مرزوق أن مملكة البحرين هي الوجهة القادمة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دون تحديد موعد الزيارة.

وقال مرزوق:

“إن هذه الزيارة ما هي إلا تمهيدًا لأمر أكبر، لشرق أوسط آخر، وهي بداية البداية لعلاقات جديدة ودلالة على أننا في المسار الصحيح لتصحيح التاريخ”.

وأضاف قائلاً:

“إن إسرائيل ترى العالم العربي الكبير والمتنوع والغني بالمقدرات البشرية وهي تريد إقامة علاقات كبيرة معه على المستوى العلمي والأكاديمي”.

هذا وكان نتنياهو قد زار نهاية الشهر الماضي سلطنة عمان التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وتزامن ذلك مع زيارة وزيرة إسرائيلية للإمارات العربية المتحدة وفريق رياضي إسرائيلي إلى قطر.

