كشفت تقارير صحفية أمريكية أن تيفاني ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تنال عناية كبيرة من والدها على غرار ما تتلقاه إيفانكا من دلال إلى جانب إخوتها الثلاثة.

حيث أن تيفاني التي ولدت من زوجة ترامب الثانية مارلا مابلز لم تعش طفولة باذخة بالرغم من كون والدها ملياردير مشهور بحبه للترف.

ويعود السبب في أن أم تيفاني مارلا مابلز، هي زوجة ترامب الثانية التي انفصل عنها منذ أعوام كثيرة، لم يكن لها مكان مميز لدى ترامب، وبالتالي لم تحصل تيفاني على الطفولة التي تحصل عليها عادة ابنة ملياردير.

هذا ولم يدفع ترامب الذي راكم ثروة من العقارات سوى رسوم الدراسة لابنته تيفاني، وفي الوقت الذي تسافر إيفانكا على متن طائرة خاصة، تلجأ تيفاني ووالدتها إلى رحلات الدرجة الاقتصادية.

كما تتابع تيفاني دراسات القانون حاليا في جامعة جورج تاون، على بعد أميال من البيت الأبيض، أي أنها تعيش في مدينة واحدة مع والدها، دون أن تظهر إلى جانبه في مناسبات رسمية أو خاصة، وتوضح تيفاني أن والدتها اختارت كاليفورنيا، حتى تضمن لها طفولة طبيعية دون أي ضغوط اجتماعية

The post تيفاني ترامب.. الابنة المنبوذة من قبل الرئيس الأمريكي!! appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا