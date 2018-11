قامت أجهزة الأمن في موسكو الليلة الماضية بتسجيل ثلاثة بلاغات كاذبة بوجود عبوات ناسفة في أماكن عامة وحساسة، مما اضطر الأجهزة المعنية لتفتيش جميع المواقع المذكورة في البلاغات.

حيث تلقت الشرطة أول إشارة مساء أمس الجمعة إذ أفاد مجهول باحتمال وقوع انفجار في مسرح بولشوي وسط موسكو.

كما تم إجلاء نزلاء وعمال فندق مولوديوجني الواقع شمالي العاصمة بعد اتصالات حذرت من تفجيره.

هذا تلقت الشرطة أيضاً رسالة بوجود قنبلة في محطة كييفسكي للقطارات ما اضطر الأمن لإجلاء الركاب والعمال من مبنى المحطة وتفتيشها.

The post روسيا تُعاني من مرض البلاغات الكاذبة عن وجود عبوات ناسفة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا