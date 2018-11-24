وفد من القنصلية المصرية بالرياض لمتابعة مقتل المواطن المصرى بغدادى ناجى

تتابع القنصلية العامة لمصر فى الرياض، الحادث المؤسف الذى أسفر عن مقتل المواطن المصرى بغدادى ناجى عبد الرءوف بغدادى، صباح اليوم السبت، بمحافظة رماح شمال شرق الرياض.

وأوفدت القنصلية، وفدًا إلى المحافظة للالتقاء بالمسئولين الأمنيين، والتعرف على ملابسات الحادث، والجهود الجارية من قبل السلطات للقبض على الجناة، وتأكيد اهتمامنا بسرعة التوصل إليهم وتقديمهم للعدالة.

وأعربت القنصلية عن خالص تعازيها لأسرة المرحوم ولأبناء الجالية المصرية، وتؤكد عزمها على ضمان اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والحفاظ على جميع حقوق المتوفى، وكذلك تقديم كل ما قد يلزم من دعم ومساندة فى هذا الصدد.

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