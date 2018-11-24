مورينيو ينتقد لاعبيه: لم يشعروا بأهمية المباراة.. بعضهم قد يحتفل الليلة

انتقد جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد، سلوك لاعبيه خلال المواجهة أمام كريستال بالاس، اليوم السبت على ملعب أولد ترافورد، في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

يونايتد فشل في العودة لسكة الانتصارات، وتعادل سلبيا أمام ضيفه اللندني، ليواصل التفريط في النقاط.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة أن فريقه لم يتمتع بالجدية اللازمة: “كانت أول مباراة من 8 سنخوضهم حتى نهاية شهر ديسمبر، كنا في حاجة للفوز بتلك المواجهة، وشعوري يخبرني أننا لم نمتلك رغبة حقيقية. يجب أن نلعب بعقولنا، ولكن أيضا بقلوبنا، اليوم لم يكن هناك ما يكفي من القلب”.

مضيفا: “لم نمتلك الحدة اللازمة، لم نتمع بالرغبة الكافية، أعتقد أننا لعبنا المباراة بلا مبالاة، وهذه المباراة احتاجت أن نبالي، مباراة احتجنا إلى الفوز فيها حقا”.

وواصل: “هناك مباراة مميزة، مباراة ليست كأي مباراة، وهذا انطبق على هذه المباراة”.

وحذر لاعبيه من مباراة منتصف الأسبوع في دوري أبطال أوروبا: “لا يمكنني أن أغيّر ببساطة من طبيعية اللاعبين. كريستال بالاس يستحق الإشادة، ولكن أعتقد أنه من الضروري أن نلوم أنفسنا كذلك”.

وواصل مورينيو انتقاد لاعبيه: “إحساسي يخبرني أننا لم نلعب بقلب بالشكل الكافي، علينا أن نلعب بعقولنا صحيح، ولكن بالقلب أيضا”.

مختتما: “بعض الأفراد سيذهبون لتناول العشاء في كمد، آخرون سيستمتعون بعشائهم، والبعض سيقيم حفلة حتى، أعتقد أن هذا هو الموقف”.

يونايتد يحتل المركز السابع برصيد 21 نقطة، وبات مهددا بالتراجع إلى المركز الثامن.

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