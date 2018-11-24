جوارديولا: مدريد خسر ويونايتد تعادل.. من الجيد تحقيق الفوز بعد التوقف الدولي

يرى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أن تحقيق الفوز على وست هام يونايتد مباشرة عقب التوقف الدولي، يحمل أهمية كبيرة.

سيتي قهر مضيفه اللندني برباعية نظيفة، وواصل تصدره للتوقف الولي.

وقال جوارديولا بعد المباراة في المؤتمر الصحفي: “لقد عشت لحظات التوقف الدولي تلك مع برشلونة وبايرن في السابق، الفتية تدربوا بأشكال وإيقاعات مختلفة لـ10 أيام”.

مضيفا: “يلعبون مباريات ودية ويعودون مباشرة ويتوجب عليهم خوض حصة تدريبية حتى يرتحلوا للعب أمام وست هام الفريق الذي يمتلك الجودة”.

ولا يعتقد جوارديولا أن فريقه قدّم مباراة مثالية، لكنه سعيد بالنتيجة النهائية: “لقد فقدنا الكثير من الكرات، لم نجد المواضع المناسبة للهجوم، كانت موجودة ولكننا فشلنا في استغلالها. إلا أن الأهداف الأربعة كانت رائعة، والنتيجة رائعة بعد التوقف الدولي”.

ودلل جوارديولا على صعوبة المباراة بنتائج أندية أوروبا الكبرى: “نعرف أن ريال مدريد خسر خارج ملعبه، بايرن تعادل على ملعبه، مانشستر يونايتد لم يقدر على الفوز في ملعبه. الأمور معقدة دائما بعد التوقف الدولي، دائما ما تكون صعبة، ولهذا أخصص الكثير من الإشادة لفريقنا مع علمي بضرورة أن تكون الأوضاع أفضل”.

سيتي يتصدر الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة، بفارق نقطتين عن مطارده ليفربول.

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