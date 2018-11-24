رئيس بايرن ينتقد فريقه: وكأني أشاهد فيلما كوميديا

أبدى أولي هونيس رئيس بايرن ميونيخ سخطه من تفريط الفريق في تقدمه يوم السبت على فورتونا دوسلدورف وسقوطه في فخ التعادل بالجولة 12 من الدوري الألماني.

وقال هونيس في تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية بعد اللقاء الذي انتهى بنتيجة 3-3:”ما شاهدته في الهدف الأول لاحظته فقط في الأفلام الكوميدية. هذا عبث. أشعر أنني أشاهد فيلما سيئا”.

وأضاف “اليوم يوم صعب لنا. هناك حاجة لمناقشات داخلية لكن يوم الثلاثاء مدربنا بالتأكيد هو نيكو كوفاتش”.

واستمر ترنح الفريق البافاري في الدوري وابتعد أكثر عن الصدارة بعدما بات فارق النقاط 9 مع بروسيا دورتموند المتصدر.

ويحتل بايرن حامل اللقب المركز الخامس بعد 6 انتصارات و3 هزائم في أول 12 جولة.

ولم يفز بايرن في آخر 3 جولات. تعادل مع فرايبورج ثم خسر أمام دورتموند وفشل يوم السبت في الحفاظ على تقدمه بنتيجة 3-1 ليفقد نقطتين جديدتين.

وكتبت تقارير صحفية في وقت سابق أن كوفاتش الكرواتي قد يفقد منصبه في النادي في ظل النتائج المتباينة لبطل ألمانيا.

ويستضيف بايرن فريق بنفيكا يوم الثلاثاء في الجولة 5 من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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