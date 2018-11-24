مؤتمر كلوب: أدائنا كان ناضجا ضد واتفورد.. وهدف صلاح عبقري

وصف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أداء فريقه ضد واتفورد في الفوز 3-0 في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي بالأداء الناضج.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي للمباراة: “عملنا بجد في الشوط الأول أيضا، لقد كان موقفا صعبا. هناك ظروف صعبة في التحضير للمباراة مثل حضور اللاعبين البرازيليين وأندي روبرتسون (من منتخباتهم) يوم الخميس فقط. تدربنا تدريب وحيد للتعامل مع ركلات واتفورد الثابتة”.

وأضاف “واتفورد دافع مثلما يدافع دائما، بطريقة 4-4-2، هم فريق يعمل بجد وبنائهم للهجمة مباشر للغاية. من الصعب الحفاظ على الهدوء ضد فريق مثلهم لكننا فعلنا ذلك، هددناهم مرتين في الشوط الأول من كرات ثابتة وبين فوستر كان متألقا ضدنا”.

وكشف “في الشوط الثاني كان علينا أن نواصل على عنادنا، ولكن بشكل أفضل. لم نكن بأفضل حال في الشوط الأول ولكن الهدف الأول في الشوط الثاني كان عبقريا، والثاني كان تنفيذ عالمي لركلة حرة، والثالث هجمة مرتدة من أفضل ما رأيت”.

وأردف “إنذارا هيندرسون كانا مستحقين، وطبيعيين عندما تلعب في مركزه. في المرتين ارتكب خطأ تكتيكي ولكن قبل الخطأ الثاني كنت أريد استبداله وفابينيو كان يتحضر، الأمر المحزن هو أنه لن يكون معنا ضد إيفرتون”.

واستدرك “بعد التقدم 2-0 تريد الحفاظ على شباكك نظيفة، اللاعبون اليوم قدموا مباراة كبيرة للغاية”.

وأكد “لقد كان أداء ناضجا. لم نتحكم في مواجهاتنا ضد واتفورد بهذا الشكل من قبل. في مباراتنا ضدهم في الموسم الماضي لم نسيطر مثلما سيطرنا اليوم”.

وأتم “أنا سعيد بما قدمناه اليوم”.

ليفربول حافظ على وصافة جدول الترتيب بـ33 نقطة بنقطتين فقط خلف مانشستر سيتي، قبل مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

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