بوسكيتس: أتليتكو رفض اللعب.. هذه طريقتهم وعلينا احترامها

انتقد سيرخيو بوسكيتس لاعب برشلونة، أسلوب لعب أتليتكو مدريد، إلا أنه أقر بعدالة النتيجة.

برشلونة نجا من الهزيمة أمام مضيفه أتليتكو، وفرض التعادل 1-1، ليحافظ على صدارة الدوري الإسباني.

وتحدّث بوسكيتس إلى محطة “موفيستار” بعد المواجهة: “أعتقد أن النتيجة عادلة، لقد سيطرنا على المباراة بشكل أكبر ولم نتلق أي فرص. كنا الفريق سعى أكثر للفوز”.

وانتقد بوسكيتس أسلوب أتليتكو: “لقد قاموا بقتل المباراة، نحن أردنا اللعب، ولكن الأمر كان صعبا. أتليتكو يلعب مبارياته بتلك الطريقة، ليس أسلوبا ممتعا، ولكنها عقيدتهم، وعلينا احترامها”.

لاعب الوسط الدولي الإسباني خاض مباراته رقم 500 مع برشلونة: “لا أدري كم تبقى لي، لا أعلم إن كنت سألعب عامين أم ثلاثة إضافيين، أعتقد أنه رقم رائع”.

برشلونة رفع رصيده إلى 25 نقطة في صدارة الدوري، بفارق نقطة عن أتليتكو مدريد مطارده.

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