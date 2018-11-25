ألبا يهاجم إدارة برشلونة: متى ستجددون عقدي؟

هاجم جوردي ألبا لاعب برشلونة إدارة ناديه، بسبب تأخرها في تجديد تعاقده، وذلك بعد التعادل أمام أتليتكو مدريد.

برشلونة نجا من الهزيمة أمام مضيفه أتليتكو مدريد في ملعب واندا متروبوليتانو، بقمة الجولة 13 من الدوري الإسباني.

ألبا الذي يقدّم مستويات عظيمة مؤخرا قادته للعودة للمنتخب الإسباني، تساءل علنا في تصريحات للصحفيين عن موعد تجديد تعاقده.

وقال ألبا: “ليس لدي أي معلومات عن ذلك، لا أدري ما يفكر فيه النادي بشأني، هذا غريب، لأن عقدي شارف على الانتهاء، نيتي هي إنهاء مسيرتي هنا، وسنرى. لا أعرف ما هي نوايا الإدارة أو متى سيتحدثون إلي”.

الظهير الأيسر لبرشلونة حلل أسلوب لعب منافسه: “أتليتكو لديه لاعبين يستطيعون تقديم كرة هجومية أكثر، ولكن سيميوني لديه أسلوبه الخاص الذي حقق للفريق الكثير من النجاح، ولذا لن يغيروه”.

مشيدا بزميله عثمان ديمبيلي الذي خطف هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة: “إنه لاعب هادئ للغاية، ما حدث لم يولّد أي شك فيه، نحن سعداء بوجوده”.

اللاعب الكتالوني غير متفاجئ بهزيمة الغريم ريال مدريد بثلاثية نظيفة أمام إيبار: “هزيمة ريال مدريد لا تفاجئني، فرق وسط الجدول تطورت بشكل كبير ولا أحد يلاحظ ذلك، أي فريق يمكنه أن يهزمك”.

وكذلك لا يعتقد أن رحيل كريستيانو رونالدو كفيل بترك هذا الفراغ الكبير على الفريق العاصمي: “لاعب واحد لا يفوز بالمباريات بمفرده، صحيح أن رونالدو لاعب مهم، ولكنهم يمتلكون اللاعبين، إنه ريال مدريد، لا يوجد أعذار”.

برشلونة يتصدر الدوري برصيد 25 نقطة، متفوقا على مطارده أتليتكو بنقطة واحدة.

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