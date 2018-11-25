رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية يعلق على تأجيل النهائي.. لم تكن حربا

صرّح أليخاندرو دومينجيز رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، أن نهائي كوبا ليبرتادوريس تم تأجيله بناء على اتفاق الناديين.

إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس بين ريفر بليت وبوكا جونيورز تم تأجيله ليقام في الخامسة من مساء الأحد بتوقيت الأرجنتين (العاشرة مساء بتوقيت مصر)، بعد الاعتداء الذي طال حافلة الفريق الضيف.

دومينجيز تحدّث إلى الصحفيين بعد الإعلان رسميا عن تأجيل المباراة لليوم التالي: “القرار تم اتخاذه بناء على اتفاق بين الناديين، إنه اتفاق مبني على الاحترام المتبادل، لا يمكن أن تُلعب المباراة في ظل رفض أحد الناديين وفي ظل هذه الظروف”.

كما أكد دومينجيز على عدم إقامة المباراة خلف أبواب مغلقة عكس بعض التقارير المتواردة: “المباراة ستُلعَب غدا بحضور جماهيري”.

مشيدا بسلوك رئيسي الناديين: “رئيسا الناديين لم يكونا قاسيين، أود المباركة للرئيسين لأنهما وصلا إلى اتفاق محترم. يجب على الناس أن يعرفوا أنها لم تكن حربا”.

وذكر الرجل الباراجوائي ما حدث قبل المباراة: “كان هناك غاز مسيل للدموع، كما أن بعض اللاعبين تعرضوا لإصابات”.

حافلة بوكا جونيورز تعرّضت لرشق بالحجارة أثناء توجهها إلى ملعب مونيومنتال، مما تسبب بإصابة عدة لاعبين في صفوفه، كما تأثر لاعبيه بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقته الشرطة لتفرقة الحشود.

يذكر أن الذهاب انتهى بالتعادل 2-2 على ملعب البومبونيرا.

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