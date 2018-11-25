فالفيردي: ديمبيلي لديه ما يفتقده الآخرون.. وأتليتكو ينافسنا على 3 بطولات

سلّط إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة، الضوء على الصعوبات التي واجهها فريقه أمام أتليتكو مدريد، في المباراة التي انتهت على التعادل 1-1.

برشلونة أدرك تعادلا متأخرا أمام مضيفه أتليتكو في ملعب واندا متروبوليتانو، بقمة الجولة 13 من الدوري الإسباني.

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: “كنا نرغب في السيطرة على المباراة وأن نبقي الكرة في منطقتهم، ولكن عليكم أن تفهموا أنهم خبراء في ذلك، في التكدس في الخلف، في الخروج بالهجمات المرتدة واستغلال المساحات. لم نهاجم بالشكل الذي أردناه لأنهم لعبوا بشكل جيد، أبقينا الكرة في منطقتهم، إلا أن أتليتكو أغلق علينا، وركلتهم الركنية الأولى سُجلت هدفا”.

برشلونة خرج متعادلا بفضل البديل عثمان ديمبيلي الذي تجاوز الانتقادات الشرسة التي نالته، لينصّب نفسه بطلا: “إنه لاعب عظيم، لديه الكثير من الإمكانيات، قادر على التهديف، لقد عبّر عن نفسه. لم يتم استدعائه في المباراة الماضية، هذا صحيح. يجب علينا مساعدة هذا اللاعب حتى يساعدنا بدوره في الفريق. نتوقع الكثير منه لأنه يمتلك موهبة عظيمة”.

مضيفا: “دخوله كان حاسما في المباراة، ديمبيلي لديه أشياء لا يملكها الآخرون: الثقة في النفس، يجيد اللعب بالقدمين، لديه الشخصية، لديه الموهبة، ولذا يجب أن نساعده”.

هل أتليتكو هو المنافس المباشر لـ برشلونة في الدوري الإسباني؟

فالفيردي يجيب: “لا أعلم من هو المنافس المباشر، ولكني واثق أن أتليتكو منافس على الفوز بالدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا. يجب أن ندرك صعوبة اللعب أمام أتليتكو بسبب الطريقة التي يتابعون بها”.

برشلونة يتصدر المسابقة برصيد 25 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن أتليتكو مدريد.

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