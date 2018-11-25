28 مليون دينار لمصارف الجبل الغربي خلال شهر نوفمبر

ايوان ليبيا – وكالات

أعلن المصرف المركزي طرابلس أن المصارف التجارية العاملة في الجبل الغربي تسلمت 28 مليون دينار خلال شهر نوفمبر.

وقال المصرف في بيان توضيحي إن المصرف التجاري الوطني تسلم 28 مليون دينار وزعت على 5 فروع للمصرف بالجبل الغربي.

ولفت المصرف المركزي إلى أن المصرف التجاري الوطني فرع غريان تسلم مبلغ «11,000» مليون دينار بينما تسلم فرع المصرف بمنطقة الأصابعة «5,000» ملايين دينار كما تسلم فرع المصرف بدرج «3,000» ملايين دينار.

أما مصرف التجاري الوطني فرع غدامس فقد تسلم «4,000» ملايين دينار وفرع المصرف بككلة تسلم «5,000» ملايين دينار.

وأشار المصرف المركزي طرابلس إلى أن مصارف ترهونة تسلمت 30 مليون دينار بينما مصارف الزاوية تسلمت 66 مليون دينار ومصارف المنطقة الجنوبية أوباري 32 مليون دينار.

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