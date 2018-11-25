انضمام زورق جديد إلى قوة حرس السواحل

ايوان ليبيا – وكالات

انضم زورق جديد تحت اسم «أوباري» إلى قوة حرس السواحل قادماً من ميناء مسينا بإيطاليا، بعد يومين من وصول الزورق فزان.

ووصل الزورق المذكور إلى قاعدة طرابلس البحرية ظهر أمس السبت، حيث جرى له استقبال بحري من قبل بعض قيادات وأفراد حراس السواحل، وبترحيب القطع البحرية الراسية في القاعدة البحرية من خلال إطلاق الصافرات.

وقال الناطق باسم البحرية الليبية العميد أيوب قاسم إن «الزورق من طراز (ccrrubia)، طوله: 27متر، العرض: 7 متر، الغاطس: 2 متر».

ولفت قاسم إلى أن طاقم فني من أفراد حرس السواحل «توجه في وقت سابق إلى إيطاليا لإجراء تدريبات تشغيلية وفنية على الزورق استمرت لمدة 4 أسابيع، وفور إنتهائها تم استلامه والإبحار به مباشرة إلى طرابلس».

وأشار قاسم إلى أن الزورقان «يدخلان ضمن الدعم الإيطالي لحرس السواحل تقديراً لجهوده المبذوله، وتأكيداً على إستمرار التعاون البناء في مجال مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وغيرها من الظواهر غير القانونية في المياه البحرية الليبية، وضمن الإطار العام لإتفاقية 2008».

وأوضح العميد أيوب قاسم قائلاً: «رغم من بعض ملاحظاتنا الفنية والتكتيكية على الزوارقين المستلمين، وعلى تلك التي قبلهما من الزوارق، فإنهما مع سابقيهم يشكلون إضافة لقوات حرس السواحل في تأدية كافة المهام المناطة بها، وخاصة في مجال الدوريات والمراقبة والإستطلاع وإنفاذ القانون في البحر، وفي مراقبة الصيد البحري، ومراقبة البيئة البحرية، إضافة لمكافحة الأنشطة غير الشرعية في البحر، وغير المرخص لها».

ونوه قاسم إلى أن هناك «عدد (10) قوارب ساحلية سريعة (فايبر) ذات محركات داخلية بطول ( 10) متر من المنتظر تسليمهما خلال الفترة القادمة».

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا