مقتل 23 مسلحا من مهاجمي تازبرو

ايوان ليبيا – وكالات

أعلنت كتيبة سُبل السلام التابعة للمنطقة العسكرية الكفرة بالقيادة العامة إستمرار مطاردة العناصر الإرهابية التي هاجمت بلدة تازربو مساء الجمعة .

وفي إيجاز صحافي بوقت متأخر من مساء السبت ، قالت سبل أن قوتها مع الدوريات المكلفة من عدة كتائب تابعة للقيادة العامة للجيش الليبي إشتبكت فى عدة مواقع مع العناصر المتورطة فى الهجوم .

وأضافت بأن كل من الكتيبة “602” التابعة للمنطقة العسكرية الكُفرة والكتيبة “152” التابعـة للمنطقة العسكرية أجـدابيا قد تمكنتا من الهجوم على مايعـرف “بـ بـوابـة وادي الحطب” حيث تم القضاء على 9 عناصر من داعش وحرق سيارة مسلحة .

ومع تتبع أثر السيارات التي هاجمت مدينة تازربو بالأمس عبر الدروب الصحراوية تزامـن وجود سيارتان للعصابات المسلحة التشادية وقد تم الاشتباك معهم والقضاء على حوالي 14 شخصاً منهم ، وفقاً لذات الكتيبة .

وختمت سُبل السلام بأن العدد الإجمالي للقتلى الإرهابيين المهاجمين لتازربو بلغ 23 قتيل متحفظة عن ذكر مـواقع الاشتباكات للمحافظة على سلامة عناصرها وعناصر قوات الجيش الأخرى الذين أكدت عدم فقدان أو إصابة أي منهم .

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