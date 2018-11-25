الطويبية تريد الانضمام إداريا وجغرافيا إلى بلدية الزاوية

ايوان ليبيا – وكالات

طالب أهالي منطقة الطويبية وعبر بيان صادر عن اللجنة التسييرية ومؤسسات المجتمع المدني, المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني التعامل بمسؤولية كاملة مع مطالب الأهالي بمنطقة الطويبية.

و أكدت اللجنة أنها تتابع البيان الصادر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بشأن تشكيل لجنة لمراجعة القرار رقم (1485) لسنة 2018 ميلادية بشأن ضم الفرع البلدي الطويبية لبلدية الزاوية , وذلك بعد مراسلات عديدة تؤكد رغبة أهالي منطقة الطويبية بكافة مكوناتهم للانضمام إداريا وجغرافيا إلى بلدية الزاوية , بسبب قربها وسهولة إتمام كافة الإجراءات والتعاملات مع المؤسسات الحكومية بها .

ولقد سبق وان رحب أهالي المنطقة بالقرار الصادر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني , والقاضي بنقل تبعية الفرع البلدي الطويبية إلى بلدية الزاوية .

إلا أنهم أصيبوا بإحباط شديد بعد صدور قرار يوقف العمل بالقرار السابق المشار إليه , ويكلف لجنة لدراسة التبعات الاجتماعية لذلك القرار .

و أكد البيان على ضرورة تفعيل القرار الخاص بضم الفرع البلدي الطويبية لبلدية الزاوية , وندعو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى عدم الانجرار وراء أي تهديدات أو إملاءات تصدرها مناطق أو مؤسسات لا تمثل المنطقة , ولا تشعر بمعاناة أهلها .

كما ندين وبأشد العبارات ما جاء في البيان رقم (5) لسنة 2018 ميلادية , والصادر عن مؤسسات المجتمع المدني واعيان ووجهاء ورشفانة حول تبعية المنطقة … ونرفضه جملة وتفصيلا , ونحتفظ في نفس الوقت بعلاقات الجيرة والأخوة التي تربطنا بكافة مكونات منطقة الجفارة , وكافة المناطق والقبائل الليبية .

و اعلن البيان عن رفض كل المحاولات الرامية إلى التدخل في مكونات المنطقة الاجتماعية والمؤسساتية ،داعيا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى التعامل بمسؤولية كاملة مع مطالب الأهالي بمنطقة الطويبية , وعدم تجاهل مطالبهم المشروعة في تقرير تبعية منطقتهم الإدارية والجغرافية ,وأنهم أصحاب القرار في البحث عن أيسر الخدمات وأقربها لهم .

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