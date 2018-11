أعلنت السفارة الأميركية في الكونغو السبت أنها تلقت “معلومات موثوقة محددة” عن احتمال شن هجمات إرهابية على منشآت حكومية أميركية في العاصمة كينشاسا.

التحذير جاء من خلال رسالة إلكترونية أرسلتها السفارة إلى المواطنين الأميركيين وقالت فيها إنها ستغلق أبوابها يوم الإثنين.

ولم تقدم السفارة الأميركية في الكونغو أي تفاصيل إضافية.

