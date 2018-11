نقل عن مصدر عسكري مغربي إن خفر السواحل في البحرية عثروا على “15 جثة” على متن زورق “كان على وشك الغرق في عرض البحر بعد أن توقف محركه عن العمل منذ أربعة أيام” قبالة مدينة الناظور في شمال غرب المغرب.

وأضاف أنه تم انتشال “53 ناجيا” بينهم ثماني نساء نقلوا جميعا إلى مرفأ الناظور، موضحا أن جميع ركاب الزورق من دول أفريقيا ما وراء الصحراء.

