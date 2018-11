اتفاق مبدئ بين الولايات المتحدة والمكسيك

إدارة الرئيس دونالد ترامب توصلت إلى اتفاق مع حكومة المكسيك ينتظر بموجبه طالبو اللجوء في المكسيك أثناء تقييم المحاكم الأمريكية لطلباتهم.

ونقل عن وزيرة الداخلية المكسيكية أولغا سانشيز كورديرو قولها: “في الوقت الحالي اتفقنا على سياسة تقضي بالبقاء في المكسيك”.

وأضافت الوزيرة المكسيكية العضو في إدارة الرئيس الجديد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الذي سيتولى منصبه في الأول من ديسمبر، أن ذلك سيمثل “حلا قصير المدى”. وتابعت أن “الحل على المديين المتوسط والطويل هو ألا يهاجر الناس” أساسا.

وفي السياق، ذكر مسؤولون في وزارة الأمن الداخلي أن الضباط الأمريكيين المعنيين سيبدأون بتنفيذ الإجراءات الجديدة في الأيام أو الأسابيع المقبلة.

ووفقاً القواعد الجديدة، لن يُسمح لمقدم الطلب الذي رفض طلبه باللجوء إلى المكسيك ولكنه سيبقى رهن الاحتجاز لدى الولايات المتحدة حتى يرحل إلى بلده الأصلي، موضحة أن الاتفاق جرى الأسبوع الماضي في مدينة هيوستن خلال اجتماع مرتقب بين وزير خارجية المكسيك ومسؤولين أمريكيين من بينهم وزير الخارجية مايك بومبيو وزيرة الأمن الداخلي.

