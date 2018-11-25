تنظيم داعش يتبنى هجوم تازربو

ايوان ليبيا – وكالات

أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي تبنيه الهجوم المسلح الذي استهدف مركز شرطة واحة تازربو جنوب شرق البلاد، وأسفر عن سقوط 9 شهداء من المدنيين والأفراد، فضلاً عن 15 جريحًا، وخطف ما بين 15 إلى 20 شخصًا على رأسهم وكيل بلدية تازربو المكلف محمد بوخيرالله.

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وأضاف بيان للتنظيم الإرهابي أن الهجوم لم يكن الأول من نوعه، وأن عمليات أفراده ستتواصل.. ونفذ الهجوم الذي وقع الجمعة مجموعة مسلحة تضم سبع سيارات ذات دفع رباعي.

وفي السياق، أكد رئيس حرس المنشآت النفطية في تازربو، محبوب الزوي، أن «إمكانات الحرس تحت الصفر، وعلى الرغم من ذلك تصدى حرس المنشآت النفطية بما لديه من أسلحة للهجوم الإرهابي».

وطالب الزوي جميع الجهات المختصة بـ«تزويد الحرس بالأسلحة والآليات والعتاد اللازم ليتمكن من حماية المنشآت النفطية، وصد أي هجوم إرهابي قد تتعرض له تلك المنشآت» حسب تصريحه إلى قناة ليبيا مساء أمس الجمعة.

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