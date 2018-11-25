بالاسماء قتلى وجرحى و مختطفي هجوم تازربو

ايوان ليبيا – وكالات
أكدت مصادر أن القتلى كان بينهم ثلاثة مدنيين أحدهم من العمالة الوافدة كان موقوفًا على ذمة قضية بمركز الشرطة هم:
1- الرائد محمد علي عبدالرحمن فرج الله
2- نائب عريف وجدي محمد علي عبدالرحمن فرج الله
3- ر.ع عبدالباسط محمود عبدالرحمن
4- سليمان موسى سليمان محمد
5- صلاح صالح ذاوود بلال
6- فارسي عبدالحميد بوخديجه – مدني
7- فهد محمد خليفة – مدني
8- عمر عبدالله علي سوداني الجنسية من العمالة الوافدة.
وأوضحت المصادر أن الجرحى الذين تراوحت إصاباتهم بين المتوسطة والحرجة هم:
1- حسين محمد صالح فرج
2- محمود مبروك رابح
3- سليمان صالحين ونيس
4- إدريس بن عبدالله
5- صلاح سعد امبارك
6- محمد عوض احنيش
7- محمد محمود بوحسين
8- عبدالعاطي عبدالحميد موسي
9- حامد محمد فرج الهواري
10- محمد اشميله جبريل
11- محمد علي قجه عبدالرجال
12- أشرف محمد عبدالواحد
13- محمد عبدالغني سالم
وأكدت أن عدد المخطوفين بلغ 11 شخصًا وهم:
1- محمد حسن بوخير الله (وكيل ديوان بلدية تازربو)
2- محمود عثمان محمد رابح
3- فؤاد صالح خطاب
4- نسيم عبدالحميد السنوسي
5- فهمي السنوسي قشقش
6- أيمن أبوبكر بونخيله
7- فارس حسين ونيس
8- السنوسي صالح خليفة
9- علي عبدالله الخالدي
10- سعد سرور
11- توفيق بوحوريه
أضف تعليقـك