بالاسماء قتلى وجرحى و مختطفي هجوم تازربو

ايوان ليبيا – وكالات

أكدت مصادر أن القتلى كان بينهم ثلاثة مدنيين أحدهم من العمالة الوافدة كان موقوفًا على ذمة قضية بمركز الشرطة هم:

1- الرائد محمد علي عبدالرحمن فرج الله

2- نائب عريف وجدي محمد علي عبدالرحمن فرج الله

3- ر.ع عبدالباسط محمود عبدالرحمن

4- سليمان موسى سليمان محمد

5- صلاح صالح ذاوود بلال

6- فارسي عبدالحميد بوخديجه – مدني

7- فهد محمد خليفة – مدني

8- عمر عبدالله علي سوداني الجنسية من العمالة الوافدة.

وأوضحت المصادر أن الجرحى الذين تراوحت إصاباتهم بين المتوسطة والحرجة هم:

1- حسين محمد صالح فرج

2- محمود مبروك رابح

3- سليمان صالحين ونيس

4- إدريس بن عبدالله

5- صلاح سعد امبارك

6- محمد عوض احنيش

7- محمد محمود بوحسين

8- عبدالعاطي عبدالحميد موسي

9- حامد محمد فرج الهواري

10- محمد اشميله جبريل

11- محمد علي قجه عبدالرجال

12- أشرف محمد عبدالواحد

13- محمد عبدالغني سالم

وأكدت أن عدد المخطوفين بلغ 11 شخصًا وهم:

1- محمد حسن بوخير الله (وكيل ديوان بلدية تازربو)

2- محمود عثمان محمد رابح

3- فؤاد صالح خطاب

4- نسيم عبدالحميد السنوسي

5- فهمي السنوسي قشقش

6- أيمن أبوبكر بونخيله

7- فارس حسين ونيس

8- السنوسي صالح خليفة

9- علي عبدالله الخالدي

10- سعد سرور

11- توفيق بوحوريه

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