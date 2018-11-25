المصالحة بين قبيلتي أولاد سليمان والقذاذفة في سبها

ايوان ليبيا – وكالات

ناقش رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ملف المصالحة بين قبيلتي أولاد سليمان والقذاذفة في مدينة سبها، وذلك خلال اجتماع التقى فيه وفدًا من عمد ومشايخ قبيلة الجميعات في مدينة القبة، وفي حضور عمد ومشايخ قبيلة العبيدات.

صرح بذلك المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي، الذي أوضح أن اللقاء حضره أيضًا النائب طلال الميهوب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.

وفي السياق، أشار المريمي إلى جهود رئاسة مجلس النواب في إتمام التهدئة بين القبيلتين، وإبرام وثيقة عهد واتفاق لحل القضية.

ووعد رئيس المجلس بدعم ومساعدة جهود التصالح، والتواصل مع طرفي الأزمة طيلة تواجدهم في سبها لإتمام التوفيق والمصالحة.

وشكَّل المجلس لجنة خاصة من عمد ومشايخ برقة للإشراف على إتمام جهود المصالحة، وقال رئيسها العمدة على عبدالحفيظ العبيدي إن لجنته اتخذت عدة إجراءات وخطوات من شأنها المساهمة في حل هذا الملف، والتأكد من انتهاء الخلافات بين القبيلتين.

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