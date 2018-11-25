تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي الذي استهدف تازربو

تازربو 25 نوفمبر 2018 (وال)- أعلن تنظيم داعش الإرهابي مساء أمس السبت، مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي، الذي استهدف بلديّة تازربو مساء الجمعة، والذي أدى إلى استشهاد “9” من عناصر الشّرطة واختطاف “11” آخرين .

وقال تنظيم داعش – في بيان له نشرته وكالة أعماق عبر تطبيق تلغرام – إن عناصره أسرت عدداً من أفراد الشّرطة بينهم ضابطين في الجيش الليبي برتبة عميد وعقيد، وأن هجومه أسفر عن استشهاد “29” جندي من قوات الجيش الوطني .

واختتم تنظيم داعش – بيانه – بأن عملياتهم الإرهابية في “برقة” مستمره، لحين فكّ عناصرهم المأسورة من قبضة الجيش الليبي .

وأكّد المتحدّث باسم منطقة الكفرة العسكرية “مفتاح بوزيد” – لوكالة الأنباء الليبية – أن قوات الجيش الوطني تمكّنت من قتل (18) إرهابياً وحرق “4” آليات مسلّحة واستيلائه على آليتين مسلّحتين، نافياً في الوقت ذاته عدم وجود أيّ خسائر أو جرحى في صفوف قوات الجيش الوطني .

وأوضح “مفتاح بوزيد” أن صعوبة المنطقة الجغرافيّة في وادي الحطب؛ هي السّبب وراء عدم حسم المعركة إلى الآن، مشدّداً في الوقت ذاته على أن الجيش الوطني ،عازم على حسم المعركة، وقضائه على كافة التّنظيمات الإرهابية ،التي هاجمت مدينة تازربو مساء الجمعة، وتطهير المنطقة من بقايا تنظيم داعش خلال السّاعات القادمة . (وال- تازربو) ب ف/ ر ت

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