الاتحاد الأوروبي يصادق على اتفاق خروج بريطانيا من التكتل

يبدأ قادة الدول الأوروبية في بروكسل الأحد قمة مخصصة للمصادقة على الاتفاق التاريخي حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي وصفه رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بأنه “مأساة”.

وسيخضع الاتفاق غير المسبوق هذا والذي استمرت المفاوضات بشأنه بين لندن والتكتل لمدة 17 شهرًا لاختبار المصادقة عليه في البرلمان الأوروبي وفي البرلمان البريطاني قبل أن يدخل حيز التنفيذ في 29 مارس 2019.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية في تصريح :

“إنه يوم حزين. خروج بريطانيا أو أي دولة أخرى من الاتحاد الأوروبي لا يدعو للابتهاج ولا للاحتفال، إنها لحظة حزينة، إنها مأساة”.

من جانبه أكد كبير المفاوضين الأوروبيين في ملف بريكست ميشال بارنييه الأحد أن الاتحاد الأوروبي سيبقى شريكًا وصديقًا للمملكة المتحدة بعد بريكست، وفق قوله.

هذا ووصفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي وصلت إلى بروكسل مساء السبت، في بيان نُشر الأحد الاتفاق :

“أنه من أجل مستقبل أفضل يسمح لنا بانتهاز الفرص التي تنتظرنا”.

يأتي ذلك في حين قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث السبت إنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن جبل طارق الخاضع للسيطرة البريطانية مما يمهد الطريق أمام موافقة قمة الاتحاد الأوروبي على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال سانتشيث في تصريح صحفي إن أي قرارات في المستقبل تتعلق بجبل طارق سيتم اتخاذها مع إسبانيا.

