كلمات مؤثرة لقادة أوروبا بعد توقيع طلاق البريكست مع بريطانيا

بعد عامين وخمسة أشهر من المفاوضات والمداولات والأخذ والرد، وقع أخيرا "الطلاق البائن" بين الاتحاد الأوروبى وبريطانيا لتنطوى بذلك صفحة هامة من صفحات "البريكست" أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

"عطلة الأحد" لم تكن عادية بالنسبة للعاصمة الأوروبية، حيث شهدت تصديق قادة الدول الأوروبية الـ27 ببروكسل، على اتفاق البريكست الذي يؤسس بشكل رسمي لخروج لندن من البناء الأوروبي.

وتوالت تصريحات القادرة الأوروبيين عن هذا الطلاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، حيث وصفه رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بالـ"مأساة" على حد تعبيره، حيث استطرد قائلا: "إنه يوم حزين.. خروج بريطانيا، أو أي دولة أخرى، من الاتحاد الأوروبي لا يدعو للابتهاج ولا للاحتفال، إنها لحظة حزينة إنها مأساة".

أما الرئيس إيمانويل ماكرون فقد وصف اللحظة الراهنة بالخطيرة، ورأى أن البريكست يظهر أن الاتحاد الأوروبي هش ويحتاج إلى إعادة تأسيس، ويحتاج لتحسين، لكن ورغم هذه التصريحات القوية، فقد أشار الرئيس الفرنسي إلى أن اتفاق البريكست اتفاق جيد.

وفي سياق متصل، قالت رئيسة ليتوانيا، إن الاتحاد الأوروبي يجب ألا يستبعد عدة احتمالات بعد أن يوقع الزعماء على اتفاق خروج بريطانيا من التكتل، موضحة أن إجراء انتخابات جديدة أو استفتاء آخر في بريطانيا من الاحتمالات الواردة.

وقالت الرئيسة داليا جريباوسكايتي للصحفيين لدى وصولها إلى قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل "أي شيء يمكن أن يحدث، هناك على الأقل أربعة سيناريوهات محتملة لكن الأمر يرجع للجانب البريطاني في تقرير المسار الذي سيتخذه".

وأضافت "قد يكون استفتاء شعبيا جديدا وقد يكون انتخابات جديدة وقد يكون طلب إعادة التفاوض، أحصيت أربعة سيناريوهات محتملة على الأقل"، لكنها لم تصرح علنا باحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد بدون التوصل لاتفاق.

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