بنغازي تدعو لرفع الحظر عن تسليح الجيش

ايوان ليبيا – وكالات

دانت بلدية بنغازي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة تازربو في الجنوب الليبي. وقالت البلدية في بيان لها ان هذه الجريمة تكشف “بما لا يدع مجالاً للشك عن الوجه الحقيقي للإرهاب الذي لا يرعى للنفس البشرية أي حرمة وتكشف أيضاً زيف الجماعات المتطرفة التي ترتدي عباءة الدين لتبرير أعمالها الإرهابية بينما الإسلام منها براء”.

وحملت “البلدية كافة الأطراف الداعمة لهذه المليشيـات المسؤولية القانونيـة والأخلاقية لهذا العمل الإرهابي الجبان” مؤكدة “أن هذه الجريمة البشعة لن تنال من عزيمة مواطني المدينة إنما تزيدهم إصراراً على مواصلة التصدي بكل حسم للإرهاب”.

وأشادت بلدية بنغازي بدور القــوات المسلحـة وكافـــة وحــدات الجيــش الليبــي في التصــدي لهــذه الجماعات الإرهابيـــة التي عاثت في الأرض فساداً ودمرت ثروات ومقدرات الشعب الليبي داعية كل البلديات للوقوف صفا واحدا والالتحام بالقوات المسلحة حتى يتم تحرير كامل تراب الوطن من هذه الجماعات التي الاهالي ونهبت خيرات ليبيا وبثت الدمار في ربوعه.

ودعت البلدية المجتمع الدولي لرفع حظر التسليح على الجيش الليبي حتى يتمكن من محاربة الإرهاب واجتثاثه وتجفيف منابعه وحفظ امن البلاد .

وتقدمت البلدية بأحر التعازي والمواساة لأسر الشهداء داعية أن يمن الله على المصابين والجرحى بالشفاء العاجل وان يعجل في عودة المفقودين الى ذويهم.

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