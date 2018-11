هدوء حذر في أسواق النفط العالمي وضغوط ترامب تُؤتي أُكلها

هدأت التخبطات في أسعار النفط أمس السبت حيث استقرات أسعاره على نفس أسعار غلق سوق تداول النفط الجمعة.

حيث سجل خام القياس العالمي مزيج برنت عند تسوية جلسة التعاملات 58.80 دولار للبرميل بعد أن لامست في وقت سابق من الجلسة 58.41 دولار وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر الماضي، وسجل خام القياس الأمريكى غرب تكساس الوسيط عند تسوية الجلسة 50.42 دولار للبرميل بعد أن سجلت أثناء الجلسة 50.53 دولار وهو أيضاً أضعف مستوى لها منذ أكتوبر.

هذا وتزايدت مخاوف السوق من ضعف الطلب بعد أن قالت الصين أن صادراتها من البنزين هبطت إلى أدنى مستوى في أكثر من عام وسط وفرة في المعروض من الوقود في آسيا والعالم.

كما ينمو انتاج النفط أيضا بوتيرة سريعة هذا العام وللرد على ضعف الطلب قالت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم يوم الخميس إنها قد تخفض الإمدادات بينما تحث أوبك على خفض انتاجي مشترك.

من جهة أخرى أوضح ترامب أنه لا يريد لأسعار النفط أن ترتفع، ويعتقد محللون كثيرون أن السعودية تتعرض لضغط من الولايات المتحدة لمقاومة دعوات من أعضاء آخرين في أوبك لخفض انتاج الخام.

