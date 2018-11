تزامناً مع أخبار زيارة نتنياهو.. طائرة بن سلمان تحط في البحرين

كشفت وسائل الإعلام البحرينية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيزور البلاد الأحد عقب زيارته أبو ظبي.

حيث نقلت وكالة الأنباء البحرينية بنا عن الديوان الملكي أن العاهل البحريني الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة سيكون في مقدمة مستقبلي ولي العهد السعودي.

كما أضاف البيان أن العاهل البحريني وبن سلمان سيجريان مباحثات حول العلاقات بين البلدين وتطورات الأحداث على الساحات الإقليمية والعربية والدولية.

هذا وبدأ بن سلمان الخميس، جولته الخارجية، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي والتقى ولي عهدها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومن المقرر أن تشمل عددا من الدول الإقليمية والعربية، كما أنه سيحضر قمة العشرين، والتي ستعقد في بوينس آيرس بالأرجنتين.

وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن في وقت سابق عزم الوزير الإسرائيلي زيارة البحرين لكنه لم يُحدد موعد الزيارة ولم يُعطي أي تفاصيل عنها سوى أنها ستسعى لصناعة شرق أوسط أخر.

