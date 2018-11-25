إخلاء معسكري 7 إبريل والنقلية

ايوان ليبيا – وكالات

أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج أوامره بإخلاء المعسكر العسكري بطريق السواني “7 إبريل سابقاً” في العاصمة طرابلس خلال 72 ساعة وتسليمه بالكامل لصندوق الإنماء، على أن تنتقل الشرطة العسكرية لمعسكر صلاح الدين.

جاء ذلك خلال جولة قام بها السراج صباح اليوم الأحد في المعسكر رفقه رئيس الأركان العامة عبد الرحمن الطويل، ونائب رئيس جهاز المباحث العامة ابراهيم شقف، وعدد من مهندسي صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، كما تجول مقر الشرطة العسكرية في المعسكر رفقة مدير الشرطة العسكرية حماد عبود.

وأكد السراج عقب الزيارة على ضرورة الاستفادة من المساحة الشاسعة للمعسكر وإقامة مرافق مدنية يستفيد منها المواطنين في مجالات حيوية مثل الصحة والتعليم وغيرها.

كما زار السراج معسكر النقلية بطريق مطار طرابلس الدولي، وأصدر تعليمات مماثلة بإخلائه وتسليمه إلى صندوق الإنماء وخروج كافة أفراد الدعم المركزي المتواجدين داخله.

وشدد إن هذه الإجراءات تنطبق على كافة المعسكرات بمدينة طرابلس، حيث سيعاد تمركز القوات التي تشغلها بمواقع أخرى ليتولى صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي استثمارها بما يفيد ويخدم المواطنين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا