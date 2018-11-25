بالصور.. ديبي يصل إلى إسرائيل في أول زيارة لرئيس تشادي

أنجمينا-العنوان

وصل الرئيس التشادي إدريس ديبي اليوم الأحد إلى إسرائيل في زيارة هي الأولى له إلى الدولة العبرية بعد عقود من قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وهي أيضا الزيارة الأولى التي يجريها رئيس للدولة ذات الغالبية المسلمة، الواقعة في غرب إفريقيا، إلى الدولة العبرية، ما دفع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى إصدار بيان وصفها فيه بأنها “تاريخية”.

ومن المقرر أن يستقبل نتانياهو ديبي الأحد، لكن لم يتم بعد إعلان تفاصيل الزيارة.

وتعد العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وتشاد مقطوعة منذ 1972، بحسب مكتب نتانياهو الذي أوضح أن زيارة ديبي جاءت نتيجة جهود بذلها رئيس الوزراء الاسرائيلي.

وتشاد إحدى دول غرب إفريقيا التي تخوض بدعم غربي عمليات لمكافحة جماعة بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية.

وفي نوفمبر الحالي قدّمت الولايات المتحدة إلى تشاد هبة تضمّنت سيارات عسكرية وقوارب بقيمة 1,3 مليون دولار في إطار الحملة ضد التمرّد الإسلامي في البلاد.

ويتولى ديبي، أحد الزعماء الأفارقة الأطول عهدا، رئاسة تشاد منذ 1990 وقد فاز في أبريل 2016 بولاية خامسة.

المصدر-وكالات



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