اتفاق صلح بين قبيلتي المنفه والعواقير

ايوان ليبيا – وكالات

وقَّـع أعيان ومشايخ وحكماء قبيلتي المنفه والعواقير، على اتفاق صلح شامل وتسوية الخلافات بينهما بعد توتر حدث على خلفية مقتل العقيد فتحي عمر الدغارية نجم العقوري بمدينة طبرق العام 2010.

وجرى التوقيع على اتفاق الصلح الشامل بين مشايخ وأعيان وحكماء القبيلتين، مساء أمس السبت، بمنطقة سيدي خليفة (12 كلم شرق مدينة بنغازي) بحضور عدد من مشايخ وأعيان وحكماء قبائل المنطقة الشرقية.

وقال الشيخ منصور أبسيس، أحد مشائخ قبيلة المنفه في طبرق اليوم الأحد، «إن قبيلة العواقير عامة وعائلة الدغارية نجم خاصة، أثبت للجميع أن مصلحة الوطن فوق الجميع وكانت تسعى لرأب الصدع وجمع الفرقاء ودرء الفتنة بين القبيلتين» معتبرًا أن «الصلح الشامل هو سيد الأحكام وهو حل لكافة نزاعاتنا ومشاكلنا».

وأضاف أبسيس أن «مشايخ وعقلاء قبيلة العواقير كان لهم دور بارز في هذه المصالحة»، داعيًا كافة المناطق والمدن الغربية والجنوبية إلى «نسيان الخلافات والمشاكل، وتغليب مصلحة الوطن والمواطن على مصالحهم».

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