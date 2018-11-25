سائق حافلة بوكا يشرح كيف تجنبوا كارثة محققة

عندما تُرشَق حافلة بالحجارة، فعلى الركاب أن يتّبعوا إجراءات السلامة ويفترشون الأرضية ويبتعدون عن النوافذ، فكيف بحال سائق الحافلة؟ حسنا.. لقد ترك المقود!

في الليلة الماضية، استعد الجميع لمشاهدة إياب نهائي القرن، ريفر بليت يستقبل عدوه بوكا جونيورز في المونومنتال، لحسم لقب كوبا ليبرتادوريس، إلا أن المباراة لم تُلعَب.

حافلة بوكا تعرضت لهجوم وحشي من جماهير ريفر، رشق بالحجارة والزجاجات الثقيلة، ترك مجموعة من لاعبي الفريق الضيف بإصابات بالغة في الرأس والعين، مع حالات اختناق بسبب الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته عناصر الشرطة.

إلا أن الأمر كان معرّضا ليتطور إلى كارثة حقيقية، لولا أوراثيو باوليني نائب رئيس بوكا جونيورز الذي أنقذ ربما عددا كبيرا من المدنيين.

سائق الحافلة المدعو “جرينجو”، تحدّث إلى إذاعة “كونتيننتال”، وروى كواليس الهجوم، وكيف كاد يفقد السيطرة على حافلته: “ما حدث أن حجر حطّم الزجاج وأصابني في ضلوعي، فقدت السيطرة على الحافلة، إلا أن أوراثيو باوليني أمسك بعجلة القيادة”.

En andas tuvieron q meter en el vestuario al “Gringo” , el chofer del micro de Boca luego de recibir un piedrazo . Una Locura total. pic.twitter.com/N418glXOQR

مضيفا: “إن لم يسيطر باوليني على عجلة القيادة، لحدثت مأساة. أنا بخير، ولكنها كانت لحظة، كأني لم أستطع التنفس”.

وواصل شهادته: “شعرت برعب بالغ عندما رأيت جيشا من الجماهير في انتظارنا في منطقة ليبرتادور، لقد أتينا لمباراة في كرة القدم، وليس لخوض حرب”.

المباراة ستقام اليوم الأحد، في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، على أمل ألا تتأجل مجددا.

اقرأ أيضا:

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا