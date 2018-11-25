بالفيديو – أرسنال يستعيد نغمة الانتصارات بفوز صعب على بورنموث

استعاد أرسنال نغمة الانتصارات مجددا بالدوري الإنجليزي بفوز صعب بهدفين مقابل هدف على بورنموث بالجولة 13 من المسابقة.

وعاد أرسنال للانتصارات من جديد بعد التعادل في ثلاث مباريات متتالية أمام كريستال بالاس وليفربول وولفرهامبتون بعد سلسلة من الفوز في سبع مباريات متتالية.

وافتتح جيفيرسون ليرما لاعب وسط بورنموث التسجيل في الدقيقة 30 بالنيران الصديقة في مرماه، ونجح جوشوا كينج مهاجم بورنموث من إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول في الدقيقة 46.

وفي الشوط الثاني بدأت المواجهة بحذر من الجانبين قبل أن يسجل بيير أوباميانج هدف الفوز في الدقيقة 67.

انكمش لاعبو أرسنال إلى الخطوط الدفاعية بعد التقدم ليسيطر فريق بورنموث على الكرة في أخر 20 دقيقة وسط استبسال مدافعي الجانرز.

وجاء محمد النني على مقاعد بدلاء أرسنال ولم يشارك، ليستمر اللاعب المصري في عدم المشاركة بأي دقيقة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد مرور 13 جولة.

ورفع أرسنال رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة فقط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.

أما بورنموث فتجمد رصيده عند النقطة 20 في المركز الثامن من المسابقة.

ويصطدم أرسنال بمباراته المقبلة أمام توتنام يوم الأحد المقبل على ملعب الإمارات، بينما يحل بورنموث ضيفا على مانشستر سيتي متصدر الترتيب.

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