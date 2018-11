بالفيديو – رغم إعلان بيريز جاهزيته.. تقارير: بوكا سيطلب عدم لعب سوبر كلاسيكو

قالت تقارير أرجنتينية إن بوكا جونيورز سيطلب عدم لعب مباراة إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس أمام ريفر بليت، عقب الأحداث التي جرت أمس السبت وتأجيلها لليوم الأحد.

الصحفي بيتر كواتيس الذي يعمل مع فور فور تو وإندبندنت قال إن بوكا جونيورز سيطلب عدم لعب مباراة السوبر كلاسيكو فور عودة لاعبه بابلو بيريز من المستشفى حيث كان يجري فحوصات على عينه المصابة في أحداث السبت.

وأضاف كواتيس أن بيريز وصل للفندق وقال إنه جاهز للعب، ولكنه قال تلك الكلمات بضمادة فوق عينه المصابة.

ويأتي حديث كواتيس رغم تصريحات حديث رئيس الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم (كونميبول) أليخاندرو دومينجيز بأن المباراة ستقام اليوم الأحد في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة.

The moment Pablo Pérez nods in response to Boca supporters asking if he is ready to play. Not the most convincing reply but hey it’s something [via @ESPNFutbolClub]

pic.twitter.com/qq17yxH1dq

حافلة بوكا جونيورز تعرّضت لرشق بالحجارة أثناء توجهها إلى ملعب مونيومنتال، مما تسبب بإصابة عدة لاعبين في صفوفه، كما تأثر لاعبيه بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقته الشرطة لتفرقة الحشود.

وقرر اتحاد أمريكا الجنوبية تأجيل إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس بين ريفر بليت وبوكا جونيورز في الخامسة من مساء الأحد بتوقيت الأرجنتين (العاشرة مساء بتوقيت مصر)، بعد الاعتداء الذي طال حافلة الفريق الضيف.

