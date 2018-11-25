كييفو يعرقل نابولي في الدوري الإيطالي

صمد كييفو أمام مضيفه نابولي يوم الأحد ليتعادل بدون أهداف في الجولة 13 من الدوري الإيطالي وليتسع الفارق بين الأخير ويوفنتوس المتصدر.

وفشل نابولي في كسر دفاع قوي للفريق المنتمي لفيرونا وبات رصيده 29 نقطة في وصافة الدوري مبتعدا بثماني نقاط عن يوفنتوس حامل اللقب الذي فاز يوم السبت على سبال.

وصار رصيد كييفو نقطة في المركز الأخير من البطولة.

وتعرض كييفو لعقوبة جردته من 3 نقاط. وتعادل الفريق للمرة الرابعة في الموسم الحالي ولم يفز في أي لقاء حتى الآن.

ويستضيف نابولي فريق سرفينا زفيزدا الصربي يوم الأربعاء في الجولة 5 من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا ويحل ضيفا على أتلانتا في 3 ديسمبر.

ويلعب كييفو يوم الأحد أمام ضيفه لاتسيو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا