ما هو جبل طارق الذي هددت إسبانيا بعرقلة خروج بريطانيا بسببه؟

ربما تكون قد صادفت اسم جبل طارق في الأخبار مؤخرًا، ولكن ما علاقة هذا الإقليم القريب من إسبانيا مع البريكست أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟

جبل طارق أحد الأقاليم البريطانية عبر البحار فما الذي سيحدث له بعد البريكست؟

هذا ما تقوله الحكومة الإسبانية، إن رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي لم تكن واضحة بشأنه.

دعونا نحكي القصة من البداية..

أين جبل طارق؟

يقع جبل طارق أسفل إسبانيا على بعد ساعة بالسيارة من ماربيلا، ويعيش في الإقليم 30 ألف شخص.

وتكاد المياه تحيط بالإقليم، ولكنه يرتبط برا بإسبانيا.

وسكان الإقليم بريطانيون، ولكنه يديرون أمورهم بأنفسهم في كل شيء تقريبا، عدا الدفاع والشئون الخارجية.

لماذا هذا الإقليم بريطاني؟

جبل طارق واحد من 14 إقليما عبر البحار ماتزال جزءا من الإمبراطورية البريطانية.

وكانت إسبانيا قد خسرت الإقليم أمام القوات الإنجليزية والهولندية عام 1704، وسلمتها رسميا للندن عام 1713، ومنذ ذلك الحين ومدريد تطالب بها.

جبل طارق تحت السيادة البريطانية لماذا؟

ولكن في استفتاءين أجريا عامي 1968 و2002، اختار سكان الإقليم الحكم البريطاني على الحكم الإسباني.

ويتمتع الإقليم بأهمية إستراتيجية كمدخل للبحر المتوسط، وذلك أحد الأسباب التي تدفع بريطانيا للتمسك به.

كيف يبدو الإقليم؟

هذا الإقليم جزء من بريطانيا ولكن جوه ألطف.

ويقول فيليب دوماس، الذي ولد وعاش في الإقليم: "نحن نذهب إلى موريسونز ومطاعم السمك والبطاطس ويوجد هنا أكشاك الهاتف الحمراء وصناديق البريد الحمراء".

وأضاف قائلًا، "إن جبل طارق يتمتع بمميزات العالمين، فهنا بريطانيا ولكن مشمسة ولدينا الشواطئ والمطبخ المتوسطي والثقافة المتوسطية أيضا".

ما أهمية جبل طارق في البريكست؟

الناس الذين يعيشون في جبل طارق بريطانيون، لذلك أدلوا بأصواتهم في استفتاء البريكست، وقد صوت 96 في المائة منهم لصالح البقاء، ولكن الإقليم سيغادر مع بقية بريطانيا.

هذا ما تنص عليه خطة تيريزا ماي للبريكست.

ولكن إسبانيا تشعر بالقلق إزاء علاقاتها التجارية مع الإقليم ومدى تأثرها بالبريكست.

وهدد رئيس الوزراء الإسباني بعرقلة الاتفاق، لأنه يعتقد أن ماي ليست واضحة حول موقفها من هذا الملف، إلا أن الاتفاق تم تمريره بالفعل، ووافقت إسبانيا عليه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا