مهرجان مراكش الدولي لتبادل الثقافات يكرم سفير مصر بالمغرب|صور

كرم مهرجان مراكش الدولي لتبادل الثقافات في ختام دورته الثالثة، التى انتهت الليلة، سفير مصر بالمغرب أشرف إبراهيم.

ويحمل المهرجان هذا العام، والذى تنظمه "جمعية مولاي علي الشريف للثقافة والتراث والتنمية"، شعار "التسامح والحوار والتعايش بين مختلف الثقافات والأديان".

وتشارك فيه عدة دول، هي: مصر، وكوت ديفوار، وفرنسا، وهولندا، والسنغال وألمانيا، وصربيا، والبرازيل، والولايات المتحدة الأمريكية، لمناقشة دور الثقافة في محاربة التطرف والإرهاب وتوعية الشباب، وسبل تعزيز دور الفن كوسيلة من وسائل التربية على المواطنة والتسامح والحوار، وتعزيز الحوار بين الحضارات واحترام التنوع الثقافي؛ عبر فعاليات وأنشطة ثقافية وفنية متنوعة وندوات ومحاضرات علمية لباحثين متخصصين ومهتمين بتبادل الثقافات وحوار الأديان.

وألقي السفير أشرف إبراهيم، كلمة، أكد فيها أهمية المهرجان في تعزيز ثقافة الحوار بين الثقافات، وتعزيز التفاهم وتقبل الآخر؛ وتوسيع مساحة التسامح بين الدول والشعوب، ومحاصرة الافكار المتطرفة؛ وتعزيز السلام العالمي؛ مشيرا إلى أن الحوار بين الحضارات والثقافات يعد أولوية ملحة في ظل تنامي ظاهرة التطرف والإرهاب والجريمة العابرة للحدود وأشكال التمييز المختلفة.

وأعرب السفير عن شكره للقائمين على "مهرجان مراكش الدولي لتبادل الثقافات"، و"جمعية مولاي علي الشريف للثقافة والتراث والتنمية"؛ مؤكدا سعادته بتواجده في مدينة مراكش وبين أهلها المعروفين بالتسامح وتقبل الآخر؛ انطلاقا من الرصيد العريق للمملكة المغربية وهويتها القائمة على التنوع، والتمسك بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار.

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